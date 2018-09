Il sindaco di Montecilfone alla Lezzi: «Grazie ministro, così non ho perso tempo»

Il post è comparso su Facebook accompagnato da una scia di polemiche e accuse più o meno velate.

Il ministro Barbara Lezzi è stata in Molise per spronare l’utilizzo dei fondi europei. Qualcuno le ha ricordato che in Molise un mese fa c’è stato un terremoto e, ha deciso di recarsi nei paesi terremotati. E’ stata a Guglionesi e a Palata. Io le sono profondamente grato di aver ritenuto di non fermarsi a Montecilfone, epicentro del sisma e comune maggiormente colpito. Le sono grato perché ha avuto la delicatezza di non farmi perdere tempo: non intendeva prendere – e non ha preso – nessun impegno concreto con la mia gente e correttamente ci ha risparmiato le solite frasi di circostanza e gli impegni generici non vincolanti.

Grazie ministro. Grazie da me e da Montecilfone.

Questo il commento del sindaco di Montecilfone, Franco Pallotta, dopo l’arrivo in Molise del ministro per il Mezzogiorno che nel suo ‘tour’ nei paesi terremotati ha ‘dimenticato’ quello che, a tutti gli effetti, è stato l’epicentro del terremoto. Ossia proprio Montecilfone. «Non mi interessa – taglia corto Pallotta – l’importante è che si sblocchino subito i fondi». Della serie: tutto il resto è noia.