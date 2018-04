Il segretario dem Martina a Campobasso: “Ripartiamo e reagiamo con orgoglio”

CAMPOBASSO. Il Partito Democratico con Maurizio Martina in Molise riparte dai temi del lavoro. Nella sala del Centrum Palace, il giovane segretario reggente dem e ministro dell’agricoltura ha tracciato con la sobrietà che lo caratterizza, il suo impegno per il centrosinistra molisano. Sindaci, amministratori, gente comune in platea, così come il governatore uscente Frattura e i presidenti delle due province Battista e Coia.

Carlo Veneziale ha ribadito l’inesistenza di sondaggi: “Il centrosinistra è unito stasera, rispetto ad una storia nuova, rispetto alla possibilità di dare cinque anni di governo a questa regione, di prospettive e di crescita”.

Mentre Maurizio Martina ha affermato: “Noi non veniamo in Molise – ha detto il segretario reggente del partito – pensando che siate la cavia di qualsivoglia scenario politico nazionale. Questa è una vergogna alla quale noi non partecipiamo e che respingiamo. Utilizzano questi passaggi per regolare i conti che non sanno nemmeno regolare.”

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise’ in edicola domani.

