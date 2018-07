Il sali e scendi della benzina: non è quello che volevate?

In tanti, complice la calura estiva, provano ad esprimersi sulla “ginnastica americana” che in questo periodo ci viene spudoratamente proposta ed imposta dalla benzina e dai suoi cugini con il loro Sali e scendi di prezzo. Ci sono stati anni nei quali, complice forse quello stato che i più hanno definito di “crisi”, ecco il piagnisteo di chi una volta si lamentava dei prezzi imposti dallo Stato, perché non esisteva la concorrenza fra compagnie petrolifere.

Chi spiega a costoro che l’essere al di sotto di un reddito dignitoso non porta quasi mai a buoni risultati?

Chi prova ad insegnare a queste teste dure che certe cose, o le compri o le guadagni?

Chi imprime nelle menti di questi signori che una cosa è la realtà, altra è il sogno?

Nel periodo di vacanza, se si vuole la Legge di mercato, proprio per la maggior richiesta di carburante, si assiste all’aumento del prezzo di questa merce. La cosa che mi perplime è dover constatare però che ci si lamenti del costo di benzina e gasolio quando si va in vacanza, ma nulla si dice in merito, considerando che durante il resto dell’anno, molti pendolari sono costretti a comprare il carburante per la propria auto per poter soddisfare un viziaccio che non ci riusciamo a togliere: Quello di andare a lavorare. Non parliamo poi del fatto che siamo costretti a soddisfare il vizio di cui sopra, oltreché pagando per questo, tasse come se si trattasse di un lusso, anche dovendo far a meno dei mezzi pubblici che non sempre servono a pieno chi è costretto a lavorare fuori sede.

In definitiva: come al solito ci troviamo a dover sentire sempre le stesse stupidaggini, fritte e rifritte da chi non sa far altro che questo, tentando di farci credere che ciò significhi governare, salvo poi pensare di farlo, distraendoci durante il resto dell’anno con il risultato degli investimenti di petrolieri e simili, soldi sprecati appresso a gente, la cui unica capacità è quella di tirare calci ad un pallone, gente che il pallone lo porta anche sulle spalle, assunto che la testa di costoro sia vuota.

Risulta dunque valida ed attuale questa massima:

“Una volta i potenti per sottomettere il popolo usavano la forza, le leggi e la religione, ora dispongono anche del calcio e della televisione”.

A spese nostre però!

Vittorio Venditti

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp