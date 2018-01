Il rapporto di coppia cambia: ora lui timbra il cartellino anche a casa

La vita scorre ma è sempre più frenetica tra lavoro, straordinari e riunioni. Gli uomini ne hanno tante da dire per giustificare i ritardi sempre più frequenti e alcune mogli riescono a tempestare di telefonate, chiamando ogni cinque minuti se il marito, dopo il lavoro non rientra subito a casa. Normalmente sono le italiane ad avere la fama di donne gelose, possessive e pressanti ma in questo caso è una cinese, che ha fatto un’ulteriore passo avanti: un lettore all’ingresso dell’abitazione, dove il marito dovrà strisciare il badge, quindi timbrare ad ogni rientro in modo da non sforare sull’orario, impostato sulle ore 21.00.

Timbrare il cartellino è una cosa che si fa al lavoro, ma un marito deve farlo anche quando torna a casa, in modo che sua moglie possa essere certa che non faccia tardi. Questa donna, stanca delle continue assenze del marito, ha deciso di applicare questa insolita procedura. Ovviamente tutto questo, in basse a ciò che l’uomo riuscirà a dimostrare e a seconda degli orari che sarà capace di rispettare, potrà vincere sia una cena con la moglie senza dover poi lavare i piatti, sia essere punito con una multa di 100 yuan (che corrispondono circa a 15 euro) o ancora peggio, l’obbligo di fare tutte le faccende domestiche nei weekend.

La donna ha pubblicizzato questa trovata sui vari social e le reazioni sono state davvero contrastanti, dai più è vista come una vera violenza verso questo pover’ uomo, chi invece ha apprezzato molto l’idea.

Non è stata riportata la versione del marito, ma forse, se stanno ancora insieme, immaginiamo che abbia accettato il gioco di buon grado, e chissà quante timbratrici verranno istallate in futuro.

Jiil

