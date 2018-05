Il Quotidiano in Piazza Municipio per raccontare il Corpus Domini e i suoi protagonisti

CAMPOBASSO. L’edizione 2018 della festa del Corpus Domini, particolarmente importante per la ricorrenza del trecentesimo anno dalla nascita di Paolo Saverio Di Zinno, ideatore degli ‘ingegni’ della sfilata dei Misteri, riveste una particolare importanza anche per il Quotidiano del Molise che proprio quest’anno festeggia i suoi ‘primi’ 20 anni di vita.

A rinsaldare ancora una volta il legame tra la ricorrenza più sentita nel capoluogo e il racconto puntuale e dettagliato di tutti gli eventi ad essa collegati quest’anno parte della redazione si trasferirà in piazza Vittorio Emanuele (lato Corso Vittorio Emanuele II), cuore della festa, dove in un gazebo allestito in collaborazione con Coriolis by Eden Group con il contributo di Ikebana, si alterneranno selfie che verranno pubblicati sul sito web e interviste ai protagonisti dei Misteri nel salottino predisposto per l’occasione. Si potrà, inoltre, gustare del buon cioccolato Venchi accompagnato da un ottimo caffè offerto proprio dal Coriolis. Vi aspettiamo.

