Il Quotidiano del Molise si conferma leader dell’informazione locale

Gli Insights di Facebook testimoniano un’evidente supremazia della nostra informazione online. Il web del Quotidiano del Molise è il punto di riferimento, in regione e non solo, per i cittadini che vogliono essere informati.

Gli Insights rappresentano le statistiche di Facebook e comprendono le interazioni degli utenti (like, condivisioni e commenti) con le pagine d’informazione. Ebbene Il Quotidiano del Molise in una settimana è arrivato a 9mila e cento interazioni. E siccome oltre il 90% degli ingressi nei siti internet proviene dai social, è facile intuire anche gli analytics di Google (La nostra testata di media riesce ad ottenere 50mila ingressi singoli al giorno).

Il secondo sito d’informazione secondo gli Insights di Facebook è fermo a poco più di 2mila (e sommando secondo, terzo e quarto non si arriva alla metà delle interazioni de Il Quotidiano): un divario enorme che ci inorgoglisce e ci spinge a fare sempre meglio, proprio per ripagare la fiducia dei nostri lettori.

