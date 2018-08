Il Quotidiano del Molise lancia una campagna per la battaglia in difesa della sanità

Una campagna di sensibilizzazione per attenzionare sul riconoscimento di un’importante diritto quello alla salute. E in Molise sono sempre più frequenti i casi in cui questo viene negato. Un sistema sanitario dove disservizi e disorganizzazione fanno da padrone e dove, in una società che si rispetti, non è più possibile far finta di niente. É necessario, dunque, mobilitarsi per vedersi riconosciuto questo diritto fondamentale e soprattutto senza dover continuare a piangere per tragedie che era possibile evitare. Uno stillicidio, quasi quotidiano, su cui è arrivato il momento di ribellarsi e mettere per sempre la parola fine.

Ed è per questo che anche questa volta ‘Il Quotidiano del Molise’ vuole essere in prima linea accanto ai cittadini per portare avanti questa lotta lanciando una campagna di sensibilizzazione in difesa della sanità pubblica per:

un’immediata deroga del Decreto Balduzzi; una sanità pubblica di qualità; riportare la rete emergenziale al pubblico; un Cardarelli Dea di II livello; ripotenziare il Veneziale, il San Timoteo e il Caracciolo; per ripristinare i punti di primo intervento a Venafro e Larino.

Le adesioni alla campagna in difesa del diritto alla salute potranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: iniziative@quotidianomolise.it

Una mobilitazione generale volta a risvegliare l’opinione pubblica su una sanità sempre più alla canna del gas.

