Il profilo del Web Design

di Vitale Esposito

Con l’evoluzione della tecnologia, nella nostra regione si sta riscontrando maggiore richiesta di lavoro nel campo del design, nello specifico di quello relativo al world wide web.

Il Web Design è un’espressione inglese utilizzata per indicare la fase di progettazione e di sviluppo tecnico di un sito web. Per poter diventare un web designer bisogna aver seguito stage presso agenzie qualificate oppure aver frequentato una facoltà; la quale, però, potrà dare solo le basi nelle materie attinenti al corso scelto.

In informatica, l’orientamento verte maggiormente sulla progettazione e sullo sviluppo, mentre nel graphic design, forma prevalentemente il lato creativo dell’allievo.

Anche in Molise c’è una crescita della domanda in questo settore in quanto numerose aziende hanno bisogno di avvalersi di personale qualificato per il raggiungimento dei propri obiettivi professionali.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp