Il Presidente Kolinda Kitarović in visita nei paesi croati del Molise

E’ arrivata in Italia ieri per una visita istituzionale e, oggi, è arrivata in Molise per visitare i paesi di origine croata. Il Presidente Kolinda Grabar-Kitarović è stata accolta dal Governatore Donato Toma che l’ha accompagnata per una visita nei comuni di Acquaviva Collecroce, San Felice del Molise, Tavenna e Montemitro, paesi dove è molto sentita e radicata la tradizione croata tant’è che si parlano ambedue le lingue. La presidente si è detta orgogliosa e felice di stare in Molise e ha fatto sentire tutta la vicinanza del popolo croato ai problemi che attanagliano lo spopolamento dei piccoli pesi e le tante difficoltà che, al loro interno, si incontrano ogni giorno.

