Il premier Conte a Foggia: “Lavoro e dignità sono due parole indissolubili, non ci può essere lavoro senza il rispetto della dignità della persona”

“In queste ore stiamo per approvare al Senato il decreto dignità. E questa parola – dignità – è la parola che noi dobbiamo e vogliamo rimettere al centro”.

Questo il commento del Presidente Giuseppe Conte rilasciato nel corso della sua visita nel capoluogo Dauno all’indomani della strage dei braccianti avvenuta alle porte di Lesina. “Lavoro e dignità – ha poi aggiunto – sono due parole indissolubili: non ci può essere lavoro senza il rispetto della dignità della persona. E questo deve valere per tutti e sempre, senza distinzioni. Qui a Foggia ieri sono morte dodici persone, che si sommano alle quattro morte sabato scorso. Sedici lavoratori sfruttati e umiliati dalle condizioni di lavoro e di vita a cui erano costretti. Questa non è dignità. A distanza di decenni sembrano ancora attuali le lotte condotte da Giuseppe Di Vittorio nato a pochi km di distanza da qui. La bussola di questo governo – anche nell’approccio che abbiamo avuto nei confronti dell’immigrazione – è quella di garantire la dignità della vita e la dignità del lavoro. Per quanto riguarda il fenomeno del caporalato dobbiamo rafforzare gli strumenti di controllo e prevenzione e introdurre misure di sostegno al lavoro agricolo di qualità.

