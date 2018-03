Il Popolo della Famiglia si presenta. Toma: “Centrodestra unito”

CAMPOBASSO. Il Popolo della Famiglia sarà della partita per le prossime elezioni regionali con una propria lista nella coalizione di centrodestra. La strategia è stata illustrata questa mattina a Campobasso, nel corso di una conferenza stampa, alla quale ha partecipato il coordinatore nazionale del Pdf per il Nord Italia, Mirko De Carli, degli esponenti locali Erika Palmisano e Gabriele Vincenzo, che saranno candidati il 22 aprile. Con loro per cementare l’alleanza elettorale il consigliere comunale Francesco Pilone (che non si candiderà), il candidato alla presidenza Donato Toma, la coordinatrice azzurra Annaelsa Tartaglione e il parroco di Guardialfiera don Antonio Antenucci. L’occasione è stata ghiotta per capire il work in progress interno alla coalizione di centrodestra con il ritorno di Michele Iorio.

“La strategia del centrodestra è la strategia della varietà – ha detto Toma ai microfoni dei cronisti – la varietà porta sempre a prodotti che hanno un gusto particolare ed è ricchezza. Va bene così. Andiamo avanti.” Ma Toma mostra un lato ironico che i più non conoscono: “Le liste sono in chiusura e sono quasi tutte al completo. Sono molte, ma la strategia, come ho detto più volte, si mette nel momento di entrare in campo e un allenatore non svela mai la strategia prima di entrare in campo. Sono non poche – dice scherzosamente ai microfoni – sicuramente non meno di cinquanta.” Sul ritrovato apporto politico ed elettorale di Michele Iorio allo schieramento guidato da Toma, risponde: “Il centrodestra è unito. Con il presidente Michele Iorio c’è un dialogo costante, ci sentiamo più volte al giorno, non ci sono frizioni ma aggiustamenti di posizioni che porteranno a compimento il dialogo avviato. Stiamo dialogando, stiamo affinando, stiamo includendo tutto”



