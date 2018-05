Il poker attraverso la tecnologia digitale: cambiamenti ed evoluzione

Come abbiamo imparato negli ultimi tempi, il gioco del poker ha acquisito in Italia e nel resto dell’Europa un ruolo sempre più importante, all’interno del settore del gambling. In particolare è circa da 10 anni, cioè da quando il poker sportivo ha ottenuto un vasto successo mediatico, che si parla sempre più di poker in Europa.

Il merito di questo successo è dovuto chiaramente a diversi fattori, prima di tutto quello della comunicazione. Non è un caso se per la generazione dei Millenials il poker è quello online delle poker room e la variante più diffusa e gettonata è senza dubbio quella del Texas Hold’Em, senza tralasciare le altre varianti di gioco. Passando rapidamente da fenomeno di culto per estimatori a vera e propria passione generazionale, il poker moderno attira un numero sempre più elevato di utenti, che lo praticano sia live che in versione digitale online.

Le regole del gioco ovviamente non cambiano più di tanto, ed è per questo motivo che l’unico metodo valido per diventare davvero bravi nel poker è acquisire esperienza con la pratica quotidiana e ripetuta. Oggi attraverso il web e i vari siti di gioco e le poker room è facile trovare informazioni utili, tutorial e tutto quello che può aiutare per entrare meglio nel meccanismo del gioco del poker.

Contare le carte nel gioco del poker

Per imparare a contare le carte a poker bisogna acquisire una certa dimestichezza con il gioco e con tutte le sue innumerevoli varianti. Tenere il conto delle carte, potrebbe sembrare un gioco da ragazzi, mentre in realtà è un sistema mnemonico abbastanza complesso e necessita di tempo e di impegno per essere perseguito con successo.

Del resto il gioco del poker ha delle regole standard, ma poi è basato anche sulla propria visione personale e ogni singola partita ha una storia personale che vale ed è fine a se stessa, come per tutto ciò che riguarda il gioco d’azzardo in fondo. Ed è proprio questo che attrae e crea a distanza di secoli di storia la forza e il fascino costante del gioco. La possibilità che attraverso la pratica anche il giocatore meno navigato possa battere il campione con una storia e un background.

Si tratta probabilmente di una storia che è stata raccontata chissà quante volte, attraverso film di successo, canzoni e romanzi con annessi colpi di scena e trovate spettacolari. Tuttavia il poker, in ogni tipo di formula mantiene immutato il proprio fascino primario, nonostante l’utilizzo della tecnologia lo abbia modificato, spostando la propria attenzione su un tipo differente di pubblico. Si tratta di una vera e propria evoluzione per un gioco che ormai viene praticato in ogni parte del mondo e che conosce diverse varianti e simulazioni virtuali annesse.

Le regole del gioco e le possibilità di vincita

Esiste un numero limitato di combinazioni di gioco che tuttavia include diverse possibilità di vincita e che vanno studiate e analizzate nel dettaglio per essere meglio comprese e assimilate. All’interno del gioco del Texas Hold’Em a differenza del poker classico, il gioco si divide in diverse fasi. Flop, turn e river, sono quelle principali, dove bisogna stabilire quanto e come puntare sul proprio gioco. La combinazione di carte vincenti è un procedimento di matematica applicata che se eseguito con metodo può aumentare le probabilità di vittoria.

Nel gioco online spesso possiamo sfruttare il fatto di non dover nascondere il proprio punto di vista e la lettura del gioco appare più semplice, apparentemente, basato su una variabile e su un’incognita di diverso tipo. Chi è abituato a giocare dal vivo, conosce l’importanza della psicologia e il linguaggio del corpo che attraverso i movimenti ci indica come giocare e quando bisogna puntare forte o lasciare la mano al proprio avversario, senza mostrare il punto necessariamente.

Le abitudini che possono fare la differenza nel gioco del poker

Ciò che fa la differenza nel gioco del poker, come in ogni altro tipo di gioco d’azzardo consiste nel saper analizzare e studiare i propri errori e i punti deboli e tradurli, trasformandoli in veri e propri punti di forza. Vincere o perdere, in effetti conta fino a un certo punto. Quello che veramente in una partite riesce a fare la differenza è la comprensione e la corretta lettura di gioco, sia da parte nostra che nello studio dei nostri avversari.

Nessun giocatore, amatoriale e professionista, vi dirà infatti che in questo gioco è possibile vincere sempre. Si può però limitare i danni e apprendere come migliorare il proprio gioco, visto che si tratta di vincere o perdere denaro vero.

Stabiliti questi meccanismi in effetti il metodo per vincere nel poker vi apparirà molto più chiaro e le possibilità di chiudere in attivo una partita o un torneo aumenteranno in maniera esponenziale.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp