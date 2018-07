Il pm Antonio Clemente designato nuovo capo della Procura di Larino

LARINO. Dovrebbe essere il PM Antonio Clemente, in servizio dal 2013 come Sostituto Procuratore a Roma, il prossimo Procuratore di Larino. Ad avanzare la proposta è stata la Quinta Commissione per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, che nel corso della seduta di giovedì 26 luglio ha assegnato al dottore Antonio Clemente, originario di Montesarchio, 4 voti, a fronte dei 2 ottenuti da Isabella Ginefra, Sostituto Procuratore di Bari. Cinquant’anni, Clemente andrà a sostituire Il Pm Ludovico Vaccaro, che dopo il proficuo lavoro svolto alla guida della procura frentana nel mese di novembre è andato a ricoprire l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Prima dei 5 anni trascorsi professionalmente nella Capitale Clemente ha operato per circa 8 anni a Benevento. Nel capoluogo sannita era arrivato nel 2005 dopo il trasferimento dalla Procura di Napoli, dove aveva lavorato ininterrottamente per tredici anni. Tante le inchieste da lui condotte. Proprio a Benevento ha coordinato le indagini nei confronti di un altro Clemente, solo che in questo caso è il nome, quello dell’ex ministro della Giustizia Mastella. Indagini che avevano messo nel mirino anche i familiari dell’ex Ministro, poi confluite in due diversi filoni di inchiesta: uno sulla costruzione di un ipermercato nella periferia di Benevento, l’altro sulle manovre economiche dell’associazione culturale presieduta e gestita dalla moglie di Mastella e da uno dei figli. Due inchieste sfociate in due processi e a cui è seguita, tra l’altro una denuncia presentata da Mastella alla Procura di Roma in riferimento a un tentativo di estorsione del pm Antonio Clemente ai suoi danni. I magistrati romani in quell’occasione archiviarono il tutto: non c’era uno straccio di prova e di riscontro. Il pm era innocente. Per la nomina ufficiale a nuovo Procuratore di Larino si è in attesa del via libera del Plenum del Csm.

