Il piccolo Pedro cerca casa

Questa piccola palla di pelo di 4 anni dal musetto dolcissimo si chiama Pedro e cerca casa. Il proprietario anziano e gravemente malato non è più in grado di accudirlo e nonostante vivano in simbiosi è costretto a separarsene. Pertanto, è alla ricerca di qualcuno che possa dedicargli tutte le attenzioni che merita. Questo cucciolo color caffellatte è abituato a stare in casa e a condividere il suo spazio con altri cani.

L’affidamento sarà effettuato previo controllo con obbligo di sterilizzazione.

Pedro si trova a Campobasso, ma può raggiungere tutta Italia.

Fatevi avanti e non lasciate che questo piccolo cucciolo finisca in canile.

Per info è possibile contattare Valentina al numero 3339419227.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp