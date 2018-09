Il parcheggio gli crea problemi e lui le squarcia tre pneumatici, denunciato 59enne

Nell’ambito dell’ attività di controllo alla circolazione stradale i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Campobasso hanno denunciato un 45enne del luogo che nello scorso fine settimana è stato sottoposto a controllo in via San Giovanni alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. La patente di guida è stata ritirata.

I Carabinieri di Campobasso a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata presso quel Comando da una signora del luogo hanno denunciato per danneggiamento un 59enne di Campobasso che una mattina di settembre, in centro cittadino, ha danneggiato 3 pneumatici dell’autovettura della donna, mediante un cacciavite, mentre il veicolo era stato lasciato in sosta temporanea, complicandogli l’uscita dal parcheggio. Le cause del gesto sono riconducibili a meri motivi di viabilità. A seguito della denuncia i Carabinieri hanno identificato l’autore della reazione evidentemente spropositata.