Il nuovo Galanti sorgerà al posto dell’ex Scientifico di Via Scardocchia

La nuova sede del liceo Galanti di Campobasso sorgerà accanto al nuovo liceo artistico di via Scardocchia: questa mattina a Campobasso nella sala della Giunta in via Roma il presidente della Provincia di Campobasso, Antonio Battista, ha illustrato il nuovo progetto dell’edificio scolastico, per la cui costruzione a fine febbraio 2018 sarà pubblicato il relativo bando rivolto alle imprese edili. Intanto, ha spiegato il presidente della provincia, programmare la costruzione di una nuova scuola è stato possibile in seguito alla vendita di due edifici, prima di proprietà della Provincia e che ora appartengono allo Stato: dalla vendita della sede della caserma dei carabinieri di Campobasso e del palazzo della Prefettura (che attualmente continuano a mantenere la loro destinazione d’uso, cambiando soltanto il proprietario dello stabile), la provincia ha ricavato circa 4 milioni e mezzo di euro.

