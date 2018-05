Il neo Governatore Toma ad Agnone: “Pronto a svenarmi per il Caracciolo”

AGNONE. “Sono pronto a svenarmi per il San Francesco Caracciolo” così Donato Toma in visita ieri al Consiglio Comunale di Agnone. In attesa dell’investitura ufficiale Toma è arrivato ad Agnone e non si è sottratto di trattare nel suo intervento il delicato problema della sanità alto molisana. “Le competenze sulla sanità in consiglio regionale resteranno di mio appannaggio” ha sottolineato Toma che ha raccontato anche dell’accoglienza non molto positiva ricevuta dal personale dell’ospedale Caracciolo quando tutti erano in attesa dell’arrivo ad Agnone di Berlusconi e lui ha effettuato un giro nella struttura sanitaria. “Poi parlando tutto è stato chiarito con medici ed infermieri” ha sottolineato il Presidente che basa proprio sul colloquio e sul confronto la soluzione dei problemi. Intanto l’ospedale agnonese l’altro giorno ha visto l’arrivo di una lettera dall’Asrem che sospendeva l’attività ambulatoriale di chirurgia complessa ed ordinaria a causa di carenza di personale a partire dal 23 aprile scorso. Lettera in possesso del sindaco di Agnone. “Ho chiesto lumi al direttore Gennaro Sosto dell’Asrem – ha detto all’assemblea ed a Donato Toma presente nell’aula consiliare, il sindaco Lorenzo Marcovecchio – il quale mi ha assicurato un intervento immediato per ripristinare la situazione, che sembra essere relativa all’ambulatorio ortopedico del dott. Daniele Cerimele. Dobbiamo sempre stare in massima allerta per il nostro ospedale”. “Basta a parlare male dell’ospedale di Agnone – ha fatto eco il presidente Toma – a forza di farlo la struttura è stata svuotata di contenuti. Ai fondi strutturali che pure stanno per arrivare, servono medici ai quali va ordinato di venire in Alto Molise per mettere a disposizione la loro professionalità. Mi riesce difficile immaginare – ha aggiunto Toma- che in passato un dipendente Asrem, qualunque esso sia, possa aver rifiutato di prestare servizio in un ospedale della regione. Ci sono gli ordini di servizio che non possono essere disattesi e vanno rispettati ed eseguiti. A costo di svenarmi – ha concluso Toma – voglio che l’ospedale di Agnone funzioni nel migliore dei modi affinchè possa offrire servizi di qualità alle popolazioni delle aree interne. Ho a cuore le sorti di questa struttura che oggi va ricostruita”. Le premesse ci sono tutte. Ora si spera che alle parole seguano i fatti.

Vittorio Labanca

