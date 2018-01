Il Movimento Cinque Stelle candida Federico e Testamento alla Camera, Ortis al Senato

CAMPOBASSO. E’ stata pubblicata alle 21, quando ormai la platea del Villaggio Rosseau a Pescara era ormai verso la strada di casa, la lista dei candidati alle elezioni del Movimento Cinque Stelle. Nel Molise spazio al proporzionale per la Camera dei Deputati ad Antonio Federico, consigliere regionale uscente e a Rosa Alba Testamento, insegnante isernina. In qualità di candidati supplenti designati invece Angelo Spina e Giuseppina Azzarone. In corsa al Senato, il campobassano Fabrizio Ortis, come supplente Antonio Bovio.

A livello nazionale i cosiddetti bog del Movimento risultano tutti capolista ai plurinominali. Da Luigi Di Maio a Roberto Fico, da Paola Taverna a Carla Ruocco, Manlio Di Stefano, Danilo Toninelli. Primi Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, esponenti molto vicini a Di Maio, e Carlo Sibilia in Campania.

Tra i candidati nominati dalle parlamentarie, ci sono anche quelli che erano saliti sul palco insieme a Luigi Di Maio qualche ora prima: il comandante Gregorio De Falco, l’anti-Schettino; Vincenzo Zoccano, presidente Forum disabili; il giornalista Emilio Carelli, il presidente Adusbef Elio Lannutti e Gianluigi Paragone.

