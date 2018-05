Il mostro del Circeo Angelo Izzo: “Abbiamo ucciso anche Rossella”

Già condannato a due ergastoli, Angelo Izzo torna a fare dichiarazioni clamorose raccontando ai magistrati che una ragazza fu sequestrata durante una vacanza in Cadore e portata sul lago Trasimeno, dove venne violentata e uccisa. Rossella Corazzin, la 17enne pordenonese di San Vito al Tagliamento sparita il 21 agosto 1975 nei boschi del Cadore, fu seguita dalla banda di criminali romani in vacanza in Cadore, e poi sequestrata sulle sponde del lago perugino. Lì sarebbe stata violentata dal branco e uccisa. Il fascicolo con le dichiarazioni di Izzo è finito sul tavolo del procuratore di Belluno, Paolo Luca, che poi lo ha trasmesso a Perugia. La ragazza era stata scelta, ha rivelato ancora Izzo, perché vergine. Un mese dopo, nella notte tra il 29 e il 30 settembre, la banda di Izzo avrebbe attirato Donatella Colasanti e Maria Rosaria Lopez in una villa della località turistica laziale e le avrebbero torturate fino a uccidere la seconda. Donatella Colasanti si salvò fingendosi morta. Izzo in Molise è ricordato per l’efferato duplice omicidio di Ferrazzano quando nell’aprile del 2005 assassinò la 48enne Maria Carmela Linciano e la figlioletta di 14 anni Valentina Maiorano.

