Il Molise trema in solitudine, nessuna traccia di politici e stampa nazionale

In Molise ci sono stati. Quasi tutti i giorni. Ma era un altro tempo. Quello della propaganda e delle promesse. Tra le tante fatte, anche quella di tornare. Da vincitori. Era l’aprile inoltrato di quest’anno. E il Molise diventò l’ombelico del mondo. L’Ohio dell’Italia, si disse. Salvini e Di Maio avevano quasi messo le tende nella regione che non c’è. Per spingere i rispettivi movimenti alla vittoria nelle regionali. Banco di prova per la formazione del governo nazionale. Nei loro comizi, sempre affollati, le parole dolci per il Molise: infrastrutture, sanità e lavoro. Vestendo i panni dei salvatori della patria molisana, avevano promesso l’uscita dall’isolamento per questa terra. Grande l’attenzione mediatica, aperture di tg e paginoni sui quotidiani: Massimo Giannini intitolò un editoriale sulla prima di Repubblica “La rivoluzione si è fermata a Campobasso”. C’erano tutti ad aprile in Molise, ma proprio tutti, finanche la stampa estera. Era facile prevedere che la regione sarebbe tornata presto nel dimenticatoio. Noi, intervistati da Agorà, dicemmo che i leader nazionali erano interessati più alla formazione del governo che alle sorti di questa regione. Ma non era una previsione, più che altro un’evidenza. I mesi sono trascorsi da quell’aprile inoltrato e di Salvini e Di Maio nessuna traccia. Nemmeno ora che il Molise è ripiombato nel terrore. E nell’isolamento totale. I due continuano ad essere indaffarati nella propaganda, nonostante siano vicepresidenti del consiglio e ministri della Repubblica italiana. L’uno impegnato nel respingere le navi degli ultimi e dei derelitti, l’altro in una campagna contro le vaccinazioni. Il Molise che trema, soffre e si isola dal resto del Paese non è nei loro pensieri. Non c’è da raccogliere voti questa volta. Ci sarebbe da stare vicino ad una popolazione che è tornata nelle tendopoli. Che questa volta non fa la conta dei morti, ma ha paura. Perché non ha edifici sicuri e nemmeno infrastrutture. La presenza dello Stato sarebbe importante. E necessaria di questi tempi. Per dire vi aiuteremo a costruire edifici sicuri e infrastrutture. Metteremo in sicurezza i vostri ponti malandati perché Genova non si ripeta. Vi aiuteremo ad essere meno isolati. Visto anche che non ci sono presidi sanitari di livello avanzato sul territorio. E allora avreste bisogno delle strade. Cosa sarebbe successo in questi giorni se dalla costa si fosse dovuto raggiungere il capoluogo di regione per un’emergenza con il Liscione chiuso? Per l’emergenza sarebbero stati sufficienti le quasi due ore di viaggio per arrivare a Campobasso?

Niente di niente. Silenzio assoluto. Ma assordante per questo popolo. Ci sarebbe anche il ministro delle infrastrutture che potrebbe spendere una parola sulle condizioni di uno dei viadotti più grandi d’Italia. Niente da fare. E’ in spiaggia a fare selfie, con le emergenze di Genova e del Molise. E il presidente del consiglio dei Ministri? Sì, lui esiste. Ed ha espresso la vicinanza morale, sì morale, alla popolazione attraverso il presidente della Regione. E la stampa nazionale che ha presidiato la nostra terra sempre in quell’aprile inoltrato? Niente da fare cari molisani. Anche per loro siamo tornati a non esistere. Almeno sino alle prossime elezioni. In cui rivedremo i Salvini e Di Maio di turno promettere case, strade e lavoro. Per il momento ci tocca resistere da soli. Alla terra che trema e all’isolamento. Domani non si vota.

Mimmo di Iorio

