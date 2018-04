Il Molise sulla rivista ‘Dove’, proposto un lungo itinerario alla scoperta della regione

Un numero speciale per il Molise, quello di maggio della rivista ‘Dove’, edita da Rcs. All’interno, infatti, è presente un lungo articolo intitolato ‘Molise, piccolo scrigno di tesori’, a firma di Riccardo Lagorio, corredato dalle splendide e suggestive foto di Giacomo Fè, che svela le peculiarità ambientali, culturali e gastronomiche di una terra accogliente ed operosa. Lo rende noto il Presidio turistico della Provincia di Isernia che, ha curato la parte relativa alla provincia pentra dell’itinerario proposto nella rivista, che è stato costruito con la collaborazione e il supporto logistico dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, “L’obiettivo – commentano dal Presidio turistico di via Berta – era quello di dare al lettore il senso di questa terra: un territorio che non fosse solo luoghi per quanto belli e inaspettati, ma soprattutto persone quelle che ogni giorno con il proprio lavoro danno vita alle tradizione molisane”. “A tavola – scrive Lagorio – qui si gusta la genuinità che in altri luoghi è andata perduta, frutto del lavoro di allevatori e pastori che presidiano un mondo a tratti aspro e difficile; nelle contrade si scoprono gli scampoli di un artigianato prezioso e pressoché sconosciuto; nelle parole degli abitanti si coglie la fierezza di chi ama questa terra”. Per la struttura della Provincia pentra l’obiettivo è stato centrato: “L’articolo coglie del viaggio in Molise ‘tutto il sapore dell’autenticità’”.

