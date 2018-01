Il Molise si prepara a sfidare il Friuli in una nuova puntata de ‘La Prova del Cuoco’

Si avvicina la nuova sfida che terrà ancora una volta impegnati tra i fornelli lo chef Luca Pennica e Angela D’Angelo contro il Friuli Venezia Giulia, il 12 gennaio prossimo, a ‘La Prova del Cuoco’. I due molisani del ristorante ‘Le Terre del Sacramento’ di Guardialfiera si confronteranno con la cucina del Nord e dovranno nuovamente mettercela tutta se vorranno continuare a tener alto il buon nome del Molise e le sue specialità culinarie. Sinora i due molisani si è distinto alla grande nella celebre fascia della trasmissione denominata ‘Campanile d’Italia’ sbaragliando in precedenza sia Veneto che Umbria e stanno già mettendo da parte i prodotti in vista della sfida. Gli stessi di cui si serviranno per preparare e guarnire i loro piatti, tutti rigorosamente di aziende molisane.

Chissà quale sarà il menù che Luca e Angela hanno in mente per avere la meglio sui loro avversari venerdì, sperando di tornare ancora una volta a casa ‘sazi’ di vittoria.

Non resta allora che sintonizzarsi tutti su ‘La Prova del Cuoco’ alle 12,40 e votare con un bel cuore sulla pagina Facebook della trasmissione sul post della sfida, offrendo così ai nostri cuochi una nuova possibilità di proseguire la loro avventura.

