Ha preso vita oggi, 24 settembre 2018, la ‘due giorni’ di seminario organizzata dalla Regione Molise in collaborazione con l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese (ICE), nell’ambito del Piano Export Sud 2 per la promozione delle imprese meridionali. Nella Sala convegni dello Stabilimento Cala Sveva erano presenti le aziende di Molise, Abruzzo e Sardegna del settore agroalimentare. Ad onorare della sua presenza il presidente della regione Molise, Donato Toma che ha aperto il seminario tecnico spiegando: “La strategia della nostra regione è quella di mettere a disposizione dei servizi che aiutino le piccole imprese molisane a varcare i confini nazionali ed approdare a quelli internazionali, grazie a questa convenzione con l’Ice. Rendere dunque competitiva l’impresa molisana con una attrattiva tale da riuscire a convincere gli altri a venirci a trovare”.

Si tratta dunque di un seminario specializzato sulla promozione dei prodotti e sulle tecniche di inserimento nei mercati europei che permetterà alle aziende aderenti di avere incontri direttamente con operatori e buyers provenienti dall’Europa centro-orientale, dal Regno Unito e dal Medio Oriente.

Presenti, tra gli altri, Vincenzo Cotugno, assessore regionale allo Sviluppo economico e il segretario di Confartigianato Molise, Marco Zollo.

Il seminario proseguirà domani, presso l’hotel Meridiano, con un incontro con i buyers stranieri.