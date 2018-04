Il Molise presente a Sulmona per difendere il territorio dalla deriva fossile

Sono molte le adesioni giunte dal Molise per la manifestazione nazionale che si terrà oggi pomeriggio a Sulmona, in Abruzzo, per chiedere il risanamento del territorio dai siti inquinati, la prevenzione sismica per ospedali e scuole, la valorizzazione turistica e la protezione della salute e dell’ambiente.

“Manifestiamo per la valorizzazione del Belpaese, per il risparmio, l’efficienza energetica, le nuove tecnologie e contro le opere “fossili” degli idrocarburi; contestiamo che in ltalia, il paese del sole, bellissimo per il patrimonio ambientale e naturale, con alta densità di popolazione e grandi problemi ambientali da risolvere, a forte rischio sismico e idrogeologico, siano realizzate grandi opere per la realizzazione dell’Hub del Gas avviando il paese verso il binario morto dell’energia fossile” questo il messaggio che è arrivato dal Coordinamento No Hub del Gas – Abruzzo.

