Il Molise in fotografia. Al via il concorso dell’Istituto Nazionale di Archeologia

“La fotografia è un arte; anzi è più che un’arte, è il fenomeno solare in cui l’artista collabora con il sole” diceva il poeta francese Alphonse de Lamartine. Quando poi la fotografia si intreccia con la nostra terra, l’orgoglio sale alle stelle. É quello che ha fatto l’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte con il concorso fotografico: “Antichità contemporanee – Il Molise ieri e oggi”.

L’iniziativa rientra nell’ambito della manifestazione “Sannitica” che invita a raccontare, attraverso le immagini, il Molise e il suo patrimonio storico-archeologico, artistico e culturale.

La fotografia, ci dà la possibilità di riscoprire un territorio, che per quanto noto, ci consente di vederlo sotto un’altro punto di vista, soffermando l’attenzione anche su aspetti non necessariamente immediati. Uno sguardo nuovo sul mondo, dunque, oltre i luoghi comuni e l’esistente.

Il contest fotografico è diviso in tre categorie: Patrimonio, Etnografia e Foto d’epoca. Ogni partecipante può inviare al massimo tre fotografie, che in una prima fase verranno valutate e scelte dagli utenti facebook, attraverso la pagina della Manifestazione Sannitica (@Sannitica); mentre, nella seconda sarà una giuria ad eleggere la foto vincitrice per ogni categoria. La partecipazione al concorso è libera e gratuita. É possibile spedire le foto entro il 30 Aprile 2018.

Per info e regolamento clicca qui

P.G.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp