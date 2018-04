Il Molise ‘è salvo’, scampato il pericolo navicella. Rientro Tiangong-1 senza conseguenze

Pericolo navicella scampato, dunque. L’ora x scattava intorno all’una del mattino (ora italiana) del 2 aprile fino alle 4,48 circa, questo il lasso di tempo in cui la stazione spaziale cinese avrebbe iniziato la sua fase di rientro e la sua distruzione è avvenuta senza nessuna importante conseguenza. La caduta di eventuali frammenti della stessa che secondo alcune previsioni avrebbe potuto interessare anche l’Italia – dall’Emilia Romagna in giù compreso il Molise -ha invece concluso la sua discesa libera sul Pacifico meridionale alle 2,16 (ora italiana).

Nella tarda serata di ieri, giorno di Pasqua, sono giunti i dati che hanno permesso di escludere il rientro del veicolo in maniera incontrollata sul nostro Paese.

Il rientro della Tiangong-1, dopo 2.375 giorni e 21 ore in orbita, ha tenuto tutti con il fiato sospeso nonostante le probabilità di rischio caduta sull’Italia fossero dello 0,2%.

Per giorni questo veicolo spaziale, grande quanto un autobus e pesante 8 tonnellate circa, ha fatto parlare di sé con tanto di circolare della Protezione Civile che ha messo in allerta ministeri e regioni interessate compreso di un vademecum per fronteggiare il pericolo di un eventuale caduta di frammenti. Dunque, il Molise ‘è salvo’ e con esso i molisani che ora possono dormire sonni tranquilli.

