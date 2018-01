Il Molise è proprio di un polmone verde di prestigio con 51 Alberi Monumentali

E’ stato pubblicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualche giorno prima di Natale, il primo elenco nazionale degli Alberi Monumentali d’Italia. La lista, divisa per Regioni, si compone di 2080 alberi (o sistemi omogenei di alberi) che si contraddistinguono per l’elevato valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), per l’importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in determinati contesti territoriali. Non sono certo tutti quelli presenti in Italia, ma ne costituiscono una quota importante e soprattutto portano finalmente anche lo Stato ad assumere una posizione ufficiale per il riconoscimento e la tutela di questi “grandi vecchi” della natura italiana. Dal punto di vista formale l’elenco è infatti stato approvato con Decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale prot. n. 5450 del 19.12.2017 e redatto ai sensi dell’art.7 della legge 14 gennaio 2013, n.10 e del relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014. Nella lunga lista, così come approvata, in Molise ne risultano in totale 51. A Campobasso tre di questi – e parliamo della Sequoia gigante, il Ginkgo biloba ed il Cedro del Libano – da sempre fanno bella mostra di sè nel giardino del Convitto ‘Mario Pagano’, fiore all’occhiello dell’intera città e vanto dell’Istituto. Un vero gioiello botanico, ricco di specie pregiate e rare, che si affaccia su via Mazzini e piazza Gabriele Pepe. Oltre i tre esemplari presenti al Mario Pagano, ci sono il Platano comune di via Crispi e la ‘Roverella’ di contrada Fonte Coda.

Mentre altri 5 sono presenti a Isernia – e sono un Pino domestico, tre Roverelle e un Platano comune – i 5 giganti arborei si trovano precisamente in località: Tremoricci, Salietto, Campo Carosello, Breccelle e Largo Cappuccilli.

Tutti gli altri, invece, sono sparsi in altri 21 comuni. Pertanto, il Molise è proprio di un piccolo polmone verde di prestigio che merita di essere in assoluto rispettato e tutelato.

É possibile consultare la lista completa al seguente link.

