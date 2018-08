Il Molise canta jazz con il giovane talento agnonese Nicole Massanisso

AGNONE. Si chiama Nicole Massanisso, è molisana, originaria di Agnone, ed è una delle più belle voci del Conservatorio di Pescara. É entrata a far parte del Contemporary Vocal Ensemble del M° Angelo Valori e interpreta un brano di Antonio Cessari tradotto in lingua inglese, interamente realizzato nello studio dell’autore.

La giovane artista, laureata in canto jazz con diploma di Alto Perfezionamento in Canto Moderno presso l’Accademia Musicale Pescarese, suona il pianoforte ed insegna canto moderno in Abruzzo e Molise.

Rinomata la sua partecipazione come prima attrice nel musical “Ogni uomo semplice” presentato in diversi teatri tra cui: il Teatro Italo Argentino di Agnone, l’Auditorium di Isernia, il Teatro Savoia di Campobasso, il Teatro Caniglia di Sulmona, il Teatro Massimo di Pescara, il Teatro Orione di Roma.

Nicole ha all’attivo anche numerosi festival musicali su scala nazionale.

IL VIDEO

