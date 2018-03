Il Mercato Contadino & Artigiano torna ad animare l’edificio ‘Mandolesi’

CAMPOBASSO. Oggi, domenica 11 Marzo, a partire dalle 10 e fino alle 23, torna il Mercato Contadino & Artigiano al Mercato Coperto di Via Monforte a Campobasso. Questa volta, però, si è pensato di andare oltre l’occasionalità dell’evento e di sviluppare l’iniziativa in più appuntamenti a cadenza mensile. Le Condotte Slow Food Campobasso e Galdina hanno previsto, a partire da questa prima domenica, una mega esposizione che comprende da 30 a 50 produttori, trasformatori e artigiani e che sarà animata da incontri, degustazioni, conferenze, proiezioni di film e anche presentazioni di libri. Il fine è quello di far trascorrere al visitatore una domenica diversa, guidandolo alla conoscenza del cibo buono, pulito e giusto, in quanto prodotto localmente e con prezzi equi, senza tralasciare la stagionalità degli alimenti e il sostegno della filiera corta. I consumatori diventano così “coproduttori”, poichè conosceranno i venditori e la loro merce, superando la passività che contraddistingue gli acquirenti “da supermercato”.

P.G.

