Il manager agnonese Rocco Sabelli tra i top ten della Tim

AGNONE. Torna alla ribalta nazionale il nome del celeberrimo manager agnonese, Rocco Sabelli. Questa volta Sabelli è entrato a far parte fra i dieci amministratori “top” della Tim. “L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di TIM –si legge da un comunicato stampa dell’azienda- si è riunita oggi (4 maggio, ndr) sotto la presidenza di Franco Bernabè. L’Assemblea ha registrato la partecipazione del 67,15 % del capitale ordinario della Società. L’Assemblea – continua il dispaccio – ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, stabilendo in quindici il numero degli Amministratori, in tre esercizi (fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020) la durata del mandato, in euro 2.200.000 il compenso complessivo annuo dell’organo, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che verranno assunte dal Consiglio medesimo. Avendo ottenuto più voti la lista presentata dai soci Elliott lnternational LP, Elliott Associates LP e The Liverpool Limited Partnership come da Statuto, sulla base del voto di lista sono stati nominati i seguenti dieci Amministratori tutti indipendenti: Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Paola Giannotti de Ponti, Luigi Gubitosi, Paola Bonomo, Maria Elena Cappello, Lucia Morselli, Dante Roscini e Rocco Sabelli. Della lista depositata da Vivendi sono stati eletti i cinque Amministratori: Amos Genish, Arnaud Roy de Puyfontaine, Marella Moretti (indipendente) Michele Valensise (indipendente) e Giuseppina Capaldo (indipendente). I curricula vitae e le dichiarazioni dei nuovi Amministratori (ivi incluso con riferimento al possesso dei requisiti d’indipendenza) –conclude la nota im- sono disponibili sul sito internet della Società www.telecomitalia.com, nella sezione dedicata all’Assemblea (canale “Investitori”)”.

