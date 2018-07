Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Ma siamo sicuri che sia colpa del lupo?

Si tratta di quello che è “un problema di chi ce l’ha”: l’esser ciechi, prendendo in esame una delle sfaccettature più abiette: la capacità e la volontà di rendere quel deficit colpa di altri. Sarà necessario prendere spunto da un fatto accaduto a Trieste all’inizio dell’anno. “Donna cieca denuncia: Per me niente taxi perché il cane perde peli. In Molise è successo di peggio e la cosa è sotto gli occhi di chi vuol vedere, risultando inutile per questo indagare più di tanto.

Visto il preambolo, è il caso di pensare che non a tutti possa far piacere la condivisione di un luogo pubblico, considerato ciò che è stato lasciato dal precedente cliente. Chi vorrebbe dormire in un letto usato dalla “coppia più bella del mondo” dopo la loro “unione” con annessi, amplessi e connessi?

Non capisce chi non patisce e perciò bisogna aver cognizione di causa per esprimere quanto segue, nel rispetto di chi legge e soprattutto per amore di verità. Facendo dunque per una volta tesoro del “disinteressato” argomentare di coloro che dicono che “i problemi sono di chi li ha”, si può concludere col biasimare il comportamento di chi, approfittando dell’altrui solidarietà, all’offerta d’un dito, pretendendo tutto il braccio proteso in forma d’aiuto, per il suo pretendere giust’appunto, riceve un garbato, ma fermo allontanamento, proprio per quella ragione di civiltà, mal sfruttata.

Vittorio Venditti

