Il Lotto premia il Molise, vinti 109 mila euro

CAMPOBASSO. Nell’estrazione del 19 aprile 2018 il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia ed in particolare in Molise dove un fortunato giocatore, a Campobasso, ha centrato una vincita di ben 109.250 euro. Il fortunato scommettitore ha scelto la Ruota Nazionale, centrando 3 ambi e 1 terno con i numeri 3, 6 e 18. E’ stato quindi in grado di vincere su ben 4 sorti grazie ad una indovinata ripartizione della propria scommessa. Piacevolmente sorpreso il titolare della ricevitoria di via Mazzini che, questa mattina, all’apertura dell’attività ha subito notato la segnalazione dell’apparecchio collegato ai circuiti del Lotto. Ovviamente, il fortunato vincitore ha preferito rimanere nell’anonimato e godersi la sua vincita che, se da un lato non è di quelle che ti cambiano la vita, dall’altro aiutano di sicuro nel contribuire a realizzare piccoli progetti, soprattutto in un periodo di crisi stringente e che non stenta ad allentare la presa.

Il Gioco del Lotto ha premiato tutta l’Italia: con l’estrazione del 19 aprile 2018 sono state infatti distribuite vincite per oltre 5 milioni e 133mila euro su tutto il territorio nazionale.

