Il leghista Matteo Salvini sarà a Campobasso il 16 febbraio

Matteo Salvini venerdì 16 febbraio, alle ore 10, dovrebbe essere in Molise. Per la precisione a Campobasso. La location che potrebbe accoglierlo è l’hotel Rinascimento. L’indiscrezione sta circolando dalla giornata di oggi. A renderla nota Aida Romagnuolo con un post sul social Facebook. Domani dovrebbe arrivare l’ufficialità. Il leader del Carroccio in quei giorni sarà in Puglia e presumibilmente in altre regioni del Mezzogiorno.

