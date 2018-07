Il gruppo scout Agesci Siracusa 2 alla scoperta del Molise

CAMPOBASSO. Anche quest’anno l’Associazione “Agisci” di Campobasso ha ospitato diversi gruppi scout per il campeggio estivo sul Matese, ed in particolare nella zona di Sepino.

Tra questi un gruppo, il Clan del Gruppo Agesci Siracusa 2, si è fatto notare per t-shirt che indossavano: il logo della regione Molise seguito dalla scritta “la Route che non esiste” e “°Molisn’t”.

I ragazzi sono arrivati in Molise con l’intento di verificare di persona la veridicità del tormentone in voga da tempo, ovvero se il Molise esiste oppure no. Per questo hanno preso contatto con l’Associazione “Agisci”, la quale ha fornito loro un percorso sul Matese, oltre all’assistenza logistica necessaria. Il percorso alla scoperta del Molise è partito visitando S.Egidio, a seguire l’area Faunistica del Cervo a Campochiaroo (dove hanno svolto servizio falciando l’erba del prato), il Centro Scout Stella Vitae di Guardiaregia, per poi concludersi a Sepino.

Gli scout, guidati dai loro Capi Carlo e Sabrina, si sono dichiarati entusiasti delle bellezze del paesaggio molisano e diventeranno sicuramente i testimoni del fatto che il Molise esiste davvero, e che è tutto da scoprire.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp