Il ministro visita i paesi terremotati Indietro 1 di 4 Avanti

GUGLIONESI

Prosegue la visita del ministro per la coesione territoriale del governo Conte, Barbare Lezzi che pochi minuti fa (15:50) è arrivata a Guglionesi insieme al governatore Toma per portare il suo saluto e per verificare le criticità post sisma. Il ministro si è soffermata ad ascoltare il grido d’aiuto delle poche famiglie rimaste. Nel video il pianto dettato dalla disperazione di una mamma che non ha più nulla.