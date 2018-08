Il giorno dopo San Basso, anno nuovo stesso scempio a Rio Vivo

TERMOLI. Il mare, i falò, i fuochi pirotecnici, restare in spiaggia sino all’alba. Le immagini più belle dell’irrinunciabile 4 agosto dedicato a San Basso rischiano di appartenere oggi ad una cartolina dei tempi andati, sbiadita sempre dal degrado e dall’incuria. Un impietoso spettacolo che si offre alla vista di chi, anno dopo anno, si appresta a scendere in spiaggia a Rio Vivo il mattino seguente. Mentre i ragazzi, gli ultimi ‘reduci’ che hanno animato la movida notturna sull’arenile si apprestano a far rientro a casa, chi scende in spiaggia è costretto a fronteggiare le conseguenze di uno spettacolo che nella città costiera è divenuto oramai una prassi. Uno scenario devastante, la spiaggia è ridotta ad una distesa di immondizia ed è completamente impraticabile. Resti di cibo, carte, bottiglie, piatti, bicchieri, lattine, cannizzate ecc. e soprattutto falò ancora ardenti lasciati incustoditi, bottiglie di vetro rotte, vetri sparsi ovunque. E anche questo 2018 non ha fatto eccezione. Nonostante lo spostamento verso sud ed il numero ridotto dei falò allestiti dai gruppi giovanili, lo scenario del 5 agosto cambia ben poco rispetto al suo precedente. E puntuale, anche quest’anno è arrivata la denuncia comitato di quartiere Rio Vivo-Marinelle: “Quello che lasciano dietro questi falò è inaccettabile. Hanno spostato la location più a Sud. Ci sono stati controlli da parte delle forze dell’ordine e questo è innegabile, ma è chiaro che la situazione sta degenerando ogni anno di più ed è chiaramente uno scempio che va impedito. Inoltre la pulizia straordinaria che si fa il giorno dopo i falò ha un costo aggiuntivo che grava su tutta la cittadinanza e non si parla di spiccioli, ma di diverse migliaia di euro. Come Comitato siamo grati dei controlli delle forze dell’ordine che per la prima volta dopo la nostra richiesta al prefetto di Campobasso hanno preso atto del pericolo e dello scempio dei falò. Ma evidentemente bisogna studiare bene la situazione perché è inaccettabile che i cittadini e i turisti assistano a questo scempio. Non è più una tradizione, ma un vero e proprio reato. Lasciare la spiaggia così non è tradizione di nessun popolo e nessuno dovrebbe permettere che questo accada.

