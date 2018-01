Il ‘giallo’ Corfiati, il molisano eccellente escluso dai 5Stelle forse per foto su siti di incontri

TERMOLI. La notizia è rimbalzata da un sito all’altro su tutti i maggiori quotidiani nazionali. Lui si chiama Mario Corfiati, ha 36 anni, è termolese ma da anni vive a Torino. E’ lui il giovane di cui tutti parlano in Italia per essere stato ‘escluso’ dai candidati del MoVimento 5Stelle per il Parlamento. Ad alimentare il tutto c’è stata anche la mancata spiegazione rispetto all’esclusione. Una sorta di ‘giallo’ che durante tutta la giornata di ieri ha animato il dibattito in Italia tanto che il Corriere della Sera è arrivato a ipotizzare che alla base della decisione dei pentastellati di escludere il giovane termolese ci sia la scoperta di alcune sue immagini su un sito di incontri. Corfiati negli anni passati si è avvicinato al MoVimento 5Stelle diventando anche uno dei sostenitori della corsa alla carica di sindaco di Chiara Appendino candidandosi alla caria di consigliere comunale e riportando 34 preferenze. Poi la decisione di utilizzare il suo profilo per candidarsi alle Parlamentarie dei 5Stelle, la competizione online per ottenere un posto nelle liste in vista del voto del 4 marzo, risultando il più votato proprio a Torino e figurando al secondo posto sul proporzionale nel collegio Torino 1 per la Camera dei Deputati. Poi il giallo: il nome del giovane, infatti, annunciato da Di Maio il 21 gennaio è stato cancellato nelle liste che sono state presentate ieri. La giustificazione fornita, neanche molto dettagliata, parla di danni all’immagine per il MoVimento 5Stelle. Secondo il Corriere della Sera neanche gli eletti torinesi pentastellati avrebbero ottenuto una spiegazione ufficiale né dai vertici del Movimento né tantomeno dal diretto interessato. “E’ stata applicata la massima severità nei controlli pre voto, come previsto dallo statuto, dal codice etico e dal regolamento, e stiamo applicando la massima severità anche in questa fase post voto”, è quanto si legge sul blog pentastellato. Secondo il sito del quotidiano a provocare la decisione dei M5s ci sarebbe stata la scoperta, probabilmente dietro segnalazione di qualche delatore, di alcune foto di Corfiati su alcuni siti di incontri non meglio specificati. Un fatto che potrebbe anche costare il posto al 36enne che tempo fa era stato scelto dalla sindaca Appendino per il rsuolo di vicepresidente dell’Ismel, l’istituto storico per la memoria e la cultura del lavoro, ente di cui il Comune di Torino è socio fondatore con sindacati, associazioni di categoria e anche la Fiat.

