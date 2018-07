Il futuro delle province dopo la riforma farlocca

Le riforme in Italia in genere si fanno perché nulla venga modificato; con quella riservata alle province, i nostri politici sono saliti in cattedra ed hanno voluto strafare. Enti che già prima erano inutili, tolto ogni diritto ai cittadini di potervi parcheggiare con il proprio suffragio i rincalzi di chi evidentemente conta di più al momento, sono stati svuotati d’ogni significato democratico, rimanendo per l’appunto parcheggi, ma con l’esclusivo controllo dei politici stessi e con il diritto di non far niente, restando in vita per forza d’inerzia.

Senza ampliare troppo il focus, trattiamo di ciò che accade in Molise, prendendo come esempio la gestione delle strade, una volta statali, oggi provinciali. Le nostre strade, ovvero quel che ne resta che prende il nome di mulattiere e non per disprezzo, ma per via del fatto che ormai percorribili esclusivamente a dorso d’asino, con il passaggio che le ha viste togliere all’ANAS, hanno conosciuto un declino degno di nota. La Statale 17 ad esempio, costruita giusto novant’anni fa, (Legge d’istituzione 17 maggio 1928, n. 1094), fino a metà degli anni novanta del secolo scorso, la si poteva definire indistruttibile, visto che il lavoro dei cantonieri la rendeva davvero tale. Se oggi si prova a percorrere il tratto che una volta veniva utilizzato come collegamento frai comuni della valle del Fortore che venivano serviti da quest’arteria, sempreché si riesca a trovarla, la strada, si può notare che il logorio della vita moderna, unito al menefreghismo di chi la gestisce, insieme diventano lo specchio di ciò che resta di una regione che ha in sé due province che mostrano la sincerità d’azione nel non far niente sopra descritto, accampando la scusa dei mancati finanziamenti. Intanto i cittadini continuano burocraticamente a pagare ogni tipo di gabella destinata proprio alle province, (riferendoci alle strade, vedi tassa d’immatricolazione degli autoveicoli e tassa di possesso che ne consegue), e chiunque gestisce a livello politico questi enti, lo fa esclusivamente per tenere uniti carrozzoni che pretendono anche di venir tenuti in considerazione, tanto da generare altri insiemi, tipo l’unione delle province molisane, altro orpello necessario unicamente per deridere i politici che si accalorano per spiegarne l’utilità, atteso che tal unione si chiami già regione.

Come detto sopra, le riforme in Italia si fanno perché nulla cambi e soprattutto ogni cosa resti ad ingrassare coloro nati a questo scopo. Dunque: se le cose a proposito delle province stanno a questo punto, perché trattarne, visto che il futuro di ciò che viene modificato solo sulla carta equivale al passato redivivo?

Vittorio Venditti

