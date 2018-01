Il fuoco di Sant’Antonio Abate rinnova la tradizione e accende il Carnevale

CAMPOBASSO. E’ il giorno in cui sacro e profano si ritrovano attorno al fuoco. E questo i campobassani lo sanno bene. Gli stessi che, nonostante il forte vento e la pioggia, sono corsi ad onorare la tradizione che dà il benvenuto al carnevale: la festa di Sant’Antonio Abate dinanzi l’omonima chiesetta di Fontanavecchia.

La macchina organizzativa si è attivata già a partire da questa mattina con l’accensione della catasta di legna che accompagnerà la festa fino a sera, simbolo di purificazione e speranza di vincere il male con l’impegno del bene.

Dopo le celebrazioni mattutine, a seguire il tanto atteso momento della benedizione degli animali, per mano del parroco don Ugo Iannandrea: cani, gatti, qualche animaletto domestico, oltre a pony e cavalli che hanno fatto capolino insieme ai proprietari, il nutrito gruppo di etnia rom che oramai da anni popola il quartiere. Nel pomeriggio, alle 17, la piccola processione nella zona. A seguire la messa officiata dal vescovo Bregantini e, in serata, come sempre, gli artisti sono saliti sul palco per la tanto attesa sezione musicale: protagonista Nicola Mastropaolo, con al suo fianco l’inseparabile amico Antonio Mandato, con trombetta, a cui si è aggiunta la collaborazione dei musicisti Riccardo Izzo (chitarra), Giuliano Civetta (contrabbasso) e Alessandro Serino (fisarmonica). Al ricco repertorio di canzoni dialettali campobassane sono seguite le immancabili maitunate di cui Nicola Mastropaolo, orgoglioso ‘Sant’Antunaro’, ormai è diventato un ineguagliabile interprete.

