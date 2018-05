Il docufilm “Terra Bruciata!” in scena al Maestoso il 5 maggio

CAMPOBASSO. Arriverà sabato 5 maggio, al cinema Maestoso, il film-documentario di Luca Gianfrancesco “Terra Bruciata!”. La proiezione della pellicola è prevista alle ore 20.00 alla presenza del regista, del cast e di alcuni storici. Una pagina inedita del racconto resistenziale e dell’invasione nazista, in occasione del 25 aprile e del 75esimo anniversario dell’armistizio avvenuto l’8 settembre 1943. Un capitolo di storia poco approfondito, caratterizzato dal dramma delle violenze naziste perpetrate nelle terre di lavoro del nord della Campania e delle ribellioni all’esercito tedesco da parte della popolazioni. Il documentario in chiave fiction – interpretato da attori del calibro di Lucianna De Falco, Antonio Pennarella, Paola Lavini e Mino Sferra – narra le testimonianze di chi c’era. Tra tutti quella di Graziella Gasparro, che ha lottato per far conoscere a tutti la strage di Conca della Campania del 1 novembre ’43, oppure quella di Ziva Modiano, memore della solidarietà del piccolo centro di Tora, dove la cittadinanza riusci a salvare 53 concittadini ebrei.

Un racconto che pone la lente d’ingrandimento su argomenti molto spesso sottratti all’attenzione generale e che arricchisce la storia dell’identità del sud, troppe volte non compresa nelle dinamiche unitarie del Paese. Il film, prodotto da Mediacontents production e distribuito da Istituto Luce Cinecittà conta sul contributo di Itabc CNR e di una numerosa rete di comuni campani. Fondamentale, inoltre, è stato la consulenza storica di Giuseppe Angelone, che ha svolto uno studio di tre anni sulle dinamiche della violenza nazista nel casertano.

P.G.

