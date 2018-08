Il Dg Sosto adotta il Piemaf, il ‘piano di emergenza per massiccio afflusso di feriti’

CAMPOBASSO. Il direttore generale dell’Asrem, Gennaro Sosto con proprio provvedimento del 22 agosto scorso ha provveduto ad approvare i piani di risposta alle emergenze, adottando il Piano di emergenza per massiccio afflusso di feriti (PEIMAF), che insieme al Piano Operativo delle Maxiemergenze C.O. 118 – SET (già in uso e concordato con le Prefetture di Campobasso e Isernia), costituisce una risposta immediata ed organizzata sull’intero territorio regionale agli eventi dannosi «che causino un elevato numero di vittime ed un improvviso, ma temporaneo, squilibrio tra le richieste delle popolazioni coinvolte e gli aiuti immediatamente disponibili». In particolare, il PEIMAF è un piano operativo, obbligatorio per ogni struttura ospedaliera, che consente gli operatori di ottimizzare in modo tempestivo ed equilibrato tutte le risorse interne all’ ospedale per gestire in modo quanto più organizzato possibile l’emergenza in atto.

