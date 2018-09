«Il Decreto Emergenze è anti-Molise», l’ira del consigliere Romagnuolo

«In quello che doveva essere un provvedimento serio volto a tutelare i diritti di cittadini colpiti da calamità naturali e tragedie che in questi ultimi tempi hanno colpito il nostro Paese, il Decreto Emergenze appunto, non solo non è stata riconsiderata la cifra ridicola concessa al Molise per il terremoto del 14 e 16 agosto, ma è stato previsto un provvedimento urgente, un principio che con le emergenze non ha nulla a che vedere: l’incompatibilità tra il Presidente della Giunta regionale e il ruolo di Commissario ad acta per la Sanità», è quanto afferma in un comunicato stampa il capogruppo di Forza Italia in Regione Nico Romagnuolo.

«Finalmente! Era ora! Il Commissario che arriverà in Molise da Roma a gestire tutta la sanità potrà definitivamente riaprire gli ospedali di Larino, di Venafro, di Agnone. In ogni comune molisano ci sarà una postazione del 118 e un poliambulatorio per le visite specialistiche, le lunghe attese per una mammografia o per una risonanza magnetica saranno solo un brutto ricordo! In realtà, il Presidente Toma ha tutte le capacità organizzative e risolutive, già dimostrate in pochi mesi, per affrontare i problemi della sanità molisana e i cittadini, attraverso le libere elezioni democratiche che si sono svolte lo scorso 22 aprile, lo hanno scelto anche per ricoprire questo ruolo. Chiederò al Gruppo dei parlamentari di Forza Italia di attivarsi perché la norma “anti-Molise” inserita nel Decreto, sia eliminata dal provvedimento finale che dovrà ora passare al vaglio del Parlamento nelle prossime settimane».