‘Il Cuore delle Donne’. Il 18 marzo l’inaugurazione della onlus con ospite il Cardinale Parolin

CAMPOBASSO. É stato ufficializzato oggi, mercoledì 28 Febbraio, con una conferenza stampa presso la Cattolica di Campobasso, il programma della cerimonia di inaugurazione della Fondazione “Il Cuore Delle Donne” che si terrà il 18 Marzo prossimo alla presenza del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano e Presidente Onorario della onlus. L’evento ricorre in occasione dell’anniversario della visita di Giovanni Paolo II in Molise (1995) e della posa della prima pietra. Presenti all’incontro l’Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Campobasso-Bojano Monsignor GianCarlo Bregantini, Mario Zappia, il Direttore della Fondazione di Ricerca Giovanni Paolo II e presidente della Fondazione “Il Cuore delle Donne”, Cecilia Politi ed Ernesto D’Aquila, direttore Banco BPM di Campobasso.

Una manifestazione importante, dunque, che segna un traguardo importante per un’ associazione nata un anno fa e che cerca di diffondere la cultura della medicina di genere, al fine di sostenere la ricerca e la cura delle malattie cardiovascolari con particolare attenzione alle donne. L’inaugurazione si articolerà in due momenti principali: uno sociale e un altro spirituale, in occasione del quale l’Arcivescovo Bregantini accoglierà il Segretario di Stato Vaticano. Entrambi faranno visita ai degenti della Fondazione e presiederanno una messa celebrativa con la successiva benedizione della sede de “Il Cuore delle Donne”.

A conclusione della giornata l’esibizione del coro personale Del Papa nella splendida cornice del Teatro Savoia di Campobasso.

