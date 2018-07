Il cosiddetto Tempo Tuta

In alcuni casi il tempo impiegato dal lavoratore per indossare la divisa o il camice va considerato a tutti gli effetti come orario di lavoro e per questa deve essere retribuito in busta paga.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza 9417/2018 in cui ha accolto la richiesta presentata da un inserviente di una mensa aziendale, secondo il quale il tempo impiegato per la vestizione debba essere compreso nell’orario di lavoro e come tale deve dare diritto alla retribuzione. Con la più recente sentenza 9417/2018 la Corte di Cassazione ha ribadito questo presupposto, stabilendo inoltre che per alcune professioni – quale ad esempio l’inserviente della mensa – il camice non si può indossare a casa per ragioni di igiene e per questo spetta all’azienda adibire uno spogliatoio dove permettere ai dipendenti di cambiarsi.

Spogliatoio che va considerato a tutti gli effetti come ambiente di lavoro ed è per questo che il tempo impiegato per cambiarsi va retribuito e compreso nell’orario di lavoro.

Con la sopracitata sentenza gli ermellini hanno stabilito che per individuare un orario come di lavoro basta che in quel determinato periodo il dipendente sia a disposizione dell’azienda e nell’esercizio delle sue attività, come d’altronde descritto dall’articolo 1 (comma II e lettera A) del decreto legislativo n° 66/2003. Quindi, dal momento che indossare la divisa è un’attività obbligatoria ai fini dello svolgimento di alcune attività professionali, il tempo necessario per il cambio va considerato come orario di lavoro e – indipendentemente da quanto stabilito dal CCNL di riferimento – va pagato.

Quanto appena detto però non vale per tutte le categorie di lavoratori che indossano un camice o una divisa, ma solamente per coloro che per motivi igienici sanitari non possono vestirsi prima di andare a lavoro. Un altro caso in cui il tempo tuta va retribuito è quello per cui è il datore di lavoro a stabilire i tempi e le modalità con cui questo deve avvenire. Pensate ad esempio a quelle aziende che chiedono ai propri dipendenti di indossare una divisa sul posto di lavoro e di cambiarsi prima di tornare a casa; anche in questo caso quindi il tempo tuta va assolutamente pagato.

Raffaele Panichella

