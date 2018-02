Il Comune potenzia il personale per la lettura dei contatori dell’acqua

CAMPOBASSO. Il comune di Campobasso corre ai ripari dopo le segnalazioni della cittadinanza su importi di canone idrico sballati o errati. Ieri le lunghe file presso la sede di via Cavour, questa mattina le rassicurazioni da Palazzo San Giorgio. “In merito ai disagi legati ai tempi di attesa – spiega il comune – sollevati dai cittadini che in questi giorni si stanno recando all’Ufficio Acquedotto del Comune di Campobasso, informiamo che è stato richiesto il potenziamento del personale in servizio presso l’azienda affidataria (Ica-Creset) delle attività di supporto alla lettura dei contatori dell’acqua e alla riscossione dei consumi idrici. Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione”.

