Il Comune di Isernia assume: 14 posti per dirigenti, personale amministrativo e contabile

ISERNIA. Novità in vista al Comune di Isernia per quel che riguarda la pianta organica di Palazzo San Francesco. L’ente, infatti, cerca nuovi dipendenti. È quanto previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020 approvato recentemente con una delibera di Giunta comunale. In tutto, il nuovo piano occupazionale prevede la copertura di 14 posti. Si parte da 1 posto di Dirigente tecnico (con incarico ex articolo 20 del Tuel) in qualità di responsabile del Settore tecnico. Poi c’è 1 posto da attribuire con concorso pubblico per un Dirigente amministrativo in qualità di responsabile del Settore affari generali – servizi al cittadino. Due posti, da assegnare sempre sulla base di un concorso pubblico, saranno riservati a collaboratori amministrativi di categoria ‘B3’, con riserva al 50% per il personale interno dell’ente. Di questi due collaboratori, un’unità di personale (dall’esterno dell’ente) è destinata al Settore affari generali e servizi al cittadino – Ufficio protocollo, e un’unità di personale (dall’interno dell’ente) presso il Settore risorse – Ufficio personale. È poi prevista la trasformazione a tempo pieno da precedente part time per 1 collaboratore amministrativo di categorie ‘B3’ presso il Settore Affari Generali / Servizi al Cittadino – Biblioteca Comunale. Attraverso un concorso pubblico sarà reperito 1 istruttore amministrativo (categoria ‘C1’) da inserire presso il Settore Affari Generali / Servizi al Cittadino – uffici Anagrafe-Stato Civile. Sempre concorso sarà reperito 1 istruttore di vigilanza (categoria ‘C1’) presso la Polizia Municipale. Ancora per la Polizia municipale, il Comune affiderà 1 incarico di ‘Alta specializzazione ai sensi dell’articolo 10 del Tuel per individuare il Comandante della Municipale (categoria ‘D1’). È poi prevista la trasformazione a tempo pieno di personale part-time di 1 esecutore amministrativo di categoria ‘B1’ presso il Settore Affari Generali / Servizi al Cittadino – ufficio Anagrafe. Sarà emanato un concorso pubblico per reclutare 2 istruttori contabili con riserva del 50% al personale interno all’Ente. Più precisamente 1 unità di personale sarà reperita dall’esterno dell’Ente (categoria ‘C1’) presso il Settore Risorse – ufficio Personale e unità di personale proverrà dall’interno dell’Ente (categoria ‘C1’) presso il Settore Risorse – ufficio Contabilità. Ci sarà, poi, la trasformazione a tempo pieno di personale part-time per 2 istruttori contabili di categoria ‘C1’ di cui 1 unità presso il Settore Affari Generali / Servizi al Cittadino – ufficio Protocollo e 1 unità presso il Settore Tecnico – ufficio Patrimonio. Infine, tramite concorso pubblico sarà assunto 1 istruttore di vigilanza (categoria ‘C1’) presso la Polizia Municipale. Tutto ciò fermo restando, per tutte le nuove assunzioni, l’obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria e di mobilità obbligatoria.

