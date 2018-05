Il Comitato Via Piave scrive al Prefetto sull’arrivo di migranti in via Montello

Mercoledì 18 aprile scorso è stato regolarmente registrato all’Ufficio delle Entrate il Comitato di Quartiere di via Piave di Campobasso (che comprende anche Via Monte Grappa e Via Montesanto). Chiunque voglia farne parte, o avere informazioni sul Comitato, può chiamare il numero 3894582105.

Il Comitato, fanno sapere i responsabili, ha dato mandato all’Avvocato Guglielmo Pettograsso, dello studio legale Coromano, di inviare una lettera (il 20 aprile), al Prefetto di Campobasso e, in copia, al Sindaco di Campobasso, per richiedere informazioni sul probabile arrivo, o ricollocamento, di migranti nello stabile di via Montello.



