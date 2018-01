Il collese Antonio Siravo protagonista ad ‘Avanti un Altro’

COLLI A VOLTURNO. Grande pubblicità per il Molise e per la Valle del Volturno l’altra sera durante la trasmissione televisiva in onda su Canale 5. Il quiz ‘Avanti un Altro’ condotto da Paolo Bonolis ha ospitato, tra i tanti un concorrente di Colli a Volturno. Il giovane avvocato Antonio Siravo ha davvero ben figurato e soprattutto all’inizio della puntata ha voluto precisare con orgoglio la sua provenienza, scandendo a chiare lettere Colli a Volturno, Molise.

L’emozione non l’ha tradito nelle prime battute del gioco tanto è vero che ha indovinato subito le risposte ai quesiti di Bonolis e Laurenti, pescando subito un premio di 75mila euro.

Abile anche nella prova successiva con un altro quesito indovinato, sedendosi al posto del campione con 85mila euro. Nel corso della puntata nessuno è riuscito a superarlo ed è rimasto campione fino alla fine gareggiando nel quizzone finale per la bellezza di 185mila euro. Via via poi il montepremi è andato scemando giocandosi 24mila euro finali. Partito bene, l’avvocato collese, si è poi arenato nel finale, complice dove l’emozione gli ha giocato un brutto scherzo. Davvero una bella prova per il giovane, libero professionista accompagnato in studio dalla moglie.

