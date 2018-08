Il club lancia la campagna abbonamenti: “Quelli scontati vanno integrati”

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

CAMPOBASSO. Ha fatto molto parlare in città la notizia diffusasi oggi, sabato 18 agosto, intorno a ora di pranzo, da parte della società del Campobasso. Diciamo subito che il prossimo 27 agosto prenderà il via ufficiale la campagna abbonamenti rossoblù. E fin qui, nulla da dire. Anzi, tutto nella direzione giusta con il club che sottolinea la volontà di “tornare a lottare per rappresentare con orgoglio i colori della nostra città e della nostra regione. Visto l’imminente inizio della stagione sportiva 2018/19, la società ha programmato la data che darà il via alla campagna abbonamenti. Le tessere, valide per l’accesso alle partite casalinghe dei Lupi, potranno essere acquistate a partire da lunedì 27 agosto”. I prezzi degli abbonamenti non sono ancora ufficiali. Ma resteranno in linea di massima simili a quelli di dodici mesi fa: 100 euro in curva e 200 in tribuna.

La seconda parte del comunicato ha fatto però storcere il muso a più di qualcuno. Ed ecco spiegato il motivo: per chi aveva già sottoscritto l’abbonamento ‘scontato’ tramite la raccolta fondi lanciata un mese e mezzo fa dal gruppo di tifosi Passione Rossoblù rappresentato da Renato Calandrella, c’è un’inaspettata sorpresa. E cioè che tutti coloro i quali hanno messo mano al portafoglio per contribuire, anche simbolicamente, alla continuità del calcio campobassano, dovranno integrare la differenza applicata in base al listino prezzi che sarà in seguito annunciato. In pratica, chi aveva ‘sottoscritto’ la tessera di 50 euro ne dovrà mettere altrettanti per abbonarsi in curva.

Per essere precisi, però, bisogna ripercorrere per bene la storia recente. Lo scorso 6 luglio, il gruppo Passione Rossoblù lanciò l’iniziativa volta a salvare i Lupi. Con le seguenti linee guida così riassunte: “Si chiede ai tifosi di contribuire alla raccolta fondi per l’iscrizione, sottoscrivendo un abbonamento a costo ridotto, naturalmente concordato con Giulio Perrucci. I prezzi sono più che popolari: Curva 50 euro, Tribuna laterale 100, Tribuna centrale 150. I prezzi sono validi fino alla giornata di giovedì 12 luglio. Passione Rossoblù non ha un conto corrente bancario quindi bisognerà versare sulla Postepay personale del rappresentante del gruppo, Renato Calandrella. Bisogna ricordare che i soldi verranno restituiti qualora non si raggiungesse la somma necessaria per l’iscrizione. E’ importante conservare la ricevuta per poi ottenere l’abbonamento”.

Convinti da queste parole, tanti tifosi risposero presente: chi lo fece solo per un segnale di vicinanza, chi approfittando della ghiotta occasione di avere l’abbonamento ridotto a 50 euro, fatto sta che si è raggiunta la quota di circa 380 abbonati e la bella cifra di 19mila euro in meno di una settimana.

È chiaro che di fronte alle promesse disattese (prese tra Passione Rossoblù e Perrucci, ndr) qualcuno ci è rimasto male e non darà seguito all’integrazione chiedendo indietro quanto versato. Tanti altri però si schierano a favore della decisione presa dal sodalizio del presidente Nicola Circelli.

Un interrogativo sorge spontaneo: sarebbe stato forse il caso di mantenere i prezzi popolarissimi per avvicinare più gente possibile? A occhio e croce si sarebbero sottoscritte molte più tessere di quante probabilmente ne arriveranno. La società, dal canto suo, ha fatto sapere al gruppo Passione Rossoblù che ci sarebbero stati problemi fiscali se si fosse mantenuta la disparità di prezzi e che l’accordo sugli abbonamenti scontati era stato preso dalla vecchia società, ovvero da Giulio Perrucci. Sarà pure così, ma in questo momento la priorità è cercare di rimettere insieme i cocci rotti, questa mossa probabilmente non è il miglior modo per farlo. Questo il passaggio virgolettato riguardante quanto appena detto: “In relazione alle sottoscrizioni popolari si comunica che le stesse avranno validità di abbonamento con la semplice integrazione della differenza, applicata in base al listino prezzi che sarà stabilito dalla società e diffuso pubblicamente con l’apertura della campagna abbonamenti. Per chi, invece, non volesse far seguito alla sottoscrizione popolare per l’abbonamento stagionale, la società comunica che sarà possibile recuperare l’intera somma versata”.

Franco de Santis

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp