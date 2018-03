Il caso migranti di Ripabottoni finisce su ‘Le Monde’

Il caso bizzarro dei migranti di Ripabottoni continua a destare notevole curiosità valicando i confini non solo regionali, ma anche nazionali. Dopo la Bbc e la Cnn, infatti, anche il periodico francese ‘Le Monde’ si è interessato alla vicenda degli ex ospiti dello ‘Xenia’ dedicandogli ben cinque pagine di reportage. Il giornalista francese Thomas Saintourens, accompagnato dal fotografo Tommaso Bonaventura, ha trascorso 4 giorni nel piccolo borgo molisano in compagnia dei migranti vivendo la loro quotidianità, partecipando persino ad alcune loro attività.

Lo ‘speciale’, arricchito da foto e testimonianze, descrive nel dettaglio la storia dei ‘Noirs’ approdati a Ripabottoni e che contrariamente a tante altre situazioni, che vedono i migranti nell’occhio del ciclone influenzando non poco il dibattito politico, va sicuramente controcorrente. I cittadini, o parte di essi, non si rassegnano al provvedimento di chiusura del Centro di Accoglienza Straordinaria pervenuto a seguito del già esistente Sprar e si auspicano un ritorno di coloro i quali ormai consideravano parte integrante della comunità. Un fatto sicuramente inusuale rispetto a un rifiuto proveniente da più parti, da Nord a Sud dello Stivale, e che li preferirebbe “tutti a casa loro”.

